Fernando Gomes, presidente da Federação, era, obviamente, um homem feliz no final da partida, destacando o trabalho que foi feito até hoje no futebol feminino em Portugal.

"Gostaria de felicitar emocionadamente a Seleção Nacional feminina pelo apuramento inédito para a fase final do Campeonato do Mundo FIFA 2023 – Austrália e Nova Zelândia. Acredito que uma nação avançada, moderna e justa tem de dar oportunidades iguais a homens e mulheres. Sei que o caminho que traçámos ao longo dos mais de dez anos de mandato da atual direção foi no sentido de criar essas mesmas condições de igualdade. É um trabalho que pela sua própria natureza nunca está terminado, mas que tem sido feito de forma coerente, resiliente e participada", começou por dizer Fernando Gomes, antevendo um futuro brilhante do futebol feminino português.

"Mais do que um objetivo há muito perseguido por gerações e gerações de jogadoras e um ponto de chegada, acredito que esta brilhante qualificação, após vitória, por 2-1, sobre os Camarões, será o início de um caminho ainda mais ambicioso para o futebol português e para todas as meninas e mulheres que queiram jogar futebol de alta competição em Portugal. Todas as gerações vindouras, afirmo-o sem qualquer dúvida, terão sempre como referência o grupo que hoje prestigiou não apenas toda a FPF, mas todo o futebol e o desporto nacionais, assim como o próprio País", disse.

Ainda na mesma mensagem, Fernando Gomes destacou o trabalho do grupo.

"A todas as jogadoras, equipa técnica, liderada superlativamente pelo Francisco Neto, staff e estrutura da Seleção Nacional agradeço o reiterado empenho, a excelência demonstrada e o êxito alcançado. A vossa dedicação concretizou um sonho de mais de três décadas e colocou Portugal na única fase final que lhe faltava disputar em 108 anos de história. Porque, acreditem, este sucesso não seria possível se não fosse um trabalho conjunto. Não seria possível sem as milhares de jogadoras que iniciaram a prática federada do futebol, sem os treinadores que apostaram nesta vertente, sem os clubes que integraram essas jogadoras, sem as associações que geriram as competições, sem as empresas que apostaram na modalidade ou sem a FPF que procurou propiciar todas as condições para conseguirmos estar no Mundial, já depois de termos estado duas vezes na fase final de Campeonato da Europa. Nesta hora do sucesso, envio ainda uma palavra especial a todas as famílias que ajudaram a transformar definitivamente as mentalidades. Hoje, em Portugal, ninguém dirá que o futebol é um desporto de rapazes ou de homens. Ao confiarem as vossas filhas ao futebol nacional, tornaram possível que hoje se diga que Portugal vai ao Campeonato do Mundo", concluiu.