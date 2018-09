A equipa de hóquei em patins do Benfica regressou esta quarta-feira ao trabalho com algumas alterações e o objetivo de reconquistar os títulos que lhe têm escapado nos últimos dois anos.

Em dia de apresentação do plantel para mais uma temporada, o treinador de hóquei em patins do Benfica, Pedro Nunes, traçou a conquista do campeonato como “o grande objetivo” da temporada, porém sem esquecer as restantes competições nacionais e europeias nas quais quer ver o mesmo espírito de conquista.

“Tem de haver humildade, trabalho, determinação e grande compromisso de todos. O campeonato é efetivamente o nosso grande objetivo, mas vamos olhar para todas as competições com ambição e a mesma vontade de as conquistar”, começou por dizer o técnico, que vai cumprir a sua sexta época no Benfica.

Com quatro caras novas no grupo de trabalho, casos de Albert Casanovas (ex-Reus), Lucas Ordañez (ex-FC Barcelona), Marco Barros (ex-Turquel) e Xavier Cardoso (ex-Valongo), Pedro Nunes assumiu que os reforços “trazem a qualidade que se exige a uma equipa que luta por títulos”.

Valter Neves, capitão do plantel e jogador mais velho no clube ‘encarnado’, referiu que “continua a ser um orgulho poder representar o clube”, e prometeu ajudar à rápida integração dos reforços para que a equipa inicie a época na máxima força.

“Temos de trabalhar no máximo nível para conquistar as provas onde estamos incluídos. Para mim continua a ser um orgulho poder representar a equipa. O mais importante agora é integrar todos os jogadores e criar rotinas. Temos todas as condições reunidas para fazer uma boa época”, salientou o hoquista, que cumpre a sua 15.ª temporada de águia ao peito.

Sem ganhar qualquer título há duas temporadas, o vice-presidente do clube Domingos Almeida Lima, também presente nesta apresentação, não escondeu querer rapidamente “esquecer o passado e centrar objetivos no presente e no futuro”, falando num “espírito de reconquista da liderança do hóquei nacional”.

Além das entradas no plantel, destaque para as saídas de João Rodrigues (FC Barcelona), Guillem Trabal (Valdagno) e Tiago Rafael (Reus).

O Benfica vai cumprir nas próximas semanas a sua pré-temporada, tendo em vista a estreia no campeonato diante do Sporting, encontro agendado para o fim de semana de 12 e 13 de outubro.