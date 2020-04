“Face à presente situação de pandemia na Europa, depois de partilharmos as nossas preocupações com as federações e clubes, em estreita colaboração, consideramos que, depois de ouvirmos os seus pontos de vista, que não há condições para completar as competições europeias de clubes, nem organizar o campeonato da Europa de seniores masculinos, em França”, lê-se no comunicado do organismo liderado por Fernando Claro.

Na Liga Europeia, que foi suspensa após a quinta jornada da fase de grupos, Benfica, FC Porto e Oliveirense estavam qualificados para os quartos de final, fase em que ‘caiu’ o Sporting, detentor do título.

Óquei de Barcelos e HC Braga já estavam a disputar os quartos de final da Taça Europa, tendo vencido nos jogos da primeira mão os espanhóis do Igualada (6-4) e os italianos do Follonica (7-4), respetivamente.

O Europeu de 2020, ao qual Portugal chegava como campeão do mundo e vice-campeão da Europa, iria ser disputado entre 17 e 25 de julho, em La Roche-sur-Yon, em França.

Com a declaração de pandemia, em 11 de março, inicialmente alguns eventos desportivos foram disputados sem público, mas, depois, começaram a ser cancelados, adiados – nomeadamente os Jogos Olímpicos Tóquio2020, o Euro2020 e a Copa América – ou suspensos, nos casos dos campeonatos nacionais e provas internacionais de todas as modalidades.

Os campeonatos de futebol de França e Países Baixos foram, entretanto, cancelados, enquanto países como Alemanha, Inglaterra, Itália, Espanha e Portugal preparam o regresso à competição.