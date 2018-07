A Itália venceu hoje Andorra por 6-2 e qualificou-se para as meias-finais do 53.º Europeu de hóquei em patins, na Corunha, em Espanha, nas quais defrontará Portugal ou a Inglaterra.

Domenico Iluzzi foi o único jogador a ‘bisar’ no encontro, que a formação transalpina já comandava ao intervalo por 3-1.

Os italianos medem forças nas meias-finais com o vencedor do jogo entre Portugal e a Inglaterra, que se defrontam a partir das 22:00 locais (21:00 em Lisboa).

No primeiro encontro dos quartos de final, a França, derrotada na quinta-feira por Portugal por 5-4 no fecho da fase de grupos, também garantiu um lugar nas meias-finais, ao superar a Alemanha por 5-2, com um ‘hat-trick’ de Carlo Di Benedetto.

Os gauleses jogarão as meias-finais com o vencedor do embate entre a anfitriã Espanha e a Suíça, com início às 20:00 locais (19:00 em Lisboa).

As meias-finais realizam-se no sábado e a final no domingo.