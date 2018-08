Como é habitual, os três ‘grandes’ aparecem como os principais candidatos ao título, numa temporada em que o Sporting de Braga parece querer chegar ainda mais à frente, depois da excelente imagem que deixou durante a pré-temporada.

Nacional e Santa Clara, que garantiram a subida de divisão na última temporada, são as “caras novas” desta edição, que terá ainda um Belenenses diferente do habitual, a atuar no Estádio Nacional, em Oeiras, e não no tradicional Restelo, devido à rutura que aconteceu entre a SAD e o próprio clube.

Com os regressos das insígnias de campeão às camisolas, depois de quatro anos de ausência, o FC Porto vai tentar repetir o sucesso da última época, embora tenha vivido uma pré-temporada bem mais conturbada do que desejaria.

Com surpresa, em poucos dias, nomes como Saidy Janko e Ewerton passaram de reforços a jogadores dispensados e o maliano Moussa Marega, uma das figuras do título, alegadamente estará a tentar a saída do clube para rumar ao futebol inglês.

Mesmo assim, os ‘dragões’ saíram vitoriosos da Supertaça Cândido Oliveira, com um triunfo por 3-1 sobre o Desportivo das Aves, mas poderão ter perdido o avançado Tiquinho Soares por um longo período, devido a lesão.