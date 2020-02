Em jornada de ressaca europeia para os clubes lusos envolvidos na Liga Europa, o campeão nacional, que nos últimos dois jogos perdeu seis pontos, pode iniciar o encontro em Barcelos no segundo lugar, ainda que de forma provisória, atrás do FC Porto.

O clube portuense, que se impôs na receção ao Benfica (3-2) e em casa do Vitória de Guimarães (2-1), enquanto os ‘encarnados’ também perderam com o Sporting de Braga (1-0), podem terminar o dia de domingo no topo da classificação.

A diferença na liderança não é tão ‘magra’ desde a 12.ª jornada, em que ambos se encontravam separados por dois pontos, tendo, a partir daí, a formação ‘encarnada’ mantido os ‘dragões’ à distância, que chegou a um máximo de sete pontos à 17.ª.

O emergente Sporting de Braga, com seis vitórias e um empate nos últimos sete jogos, recebe no domingo o Vitória de Setúbal (11.º), com o objetivo de consolidar a terceira posição da tabela classificativa, segura por um ponto relativamente ao Sporting.

Os ‘leões’, que na última ronda empataram a 1-1 em casa do Rio Ave (quinto), têm no domingo um duro teste para não perder o comboio europeu, já que recebem o Boavista, que vem de uma derrota em casa com o Belenenses SAD (2-1), após três triunfos consecutivos.

A 22.ª jornada abre sexta-feira com o Vitória de Guimarães (oitavo) a mostrar a sua candidatura aos lugares europeus em casa do lanterna-vermelha Desportivo das Aves, que na última ronda somou um ponto em casa do Famalicão (1-1).

Será o primeiro jogo dos minhotos desde o confronto com o FC Porto, que ficou marcado por um caso de racismo, quando o avançado maliano Marega pediu para ser substituído ao minuto 71 após ter sido alvo de cânticos e insultos racistas por parte de adeptos da equipa vimaranense.

No sábado, o Tondela recebe o Rio Ave e o Belenenses SAD o Marítimo, e no domingo disputam-se ainda os jogos Paços de Ferreira-Famalicão e Moreirense-Santa Clara.

Programa da 22.ª jornada:

- Sexta-feira, 21 fev:

Desportivo das Aves – Vitória de Guimarães, 20:30

- Sábado, 22 fev:

Tondela – Rio Ave, 18:00

Belenenses SAD – Marítimo, 20:30

- Domingo, 23 fev:

Paços de Ferreira – Famalicão, 15:00

Moreirense – Santa Clara, 15:00

Sporting – Boavista, 17:30

Sporting de Braga – Vitória de Setúbal, 20:00

FC Porto – Portimonense, 20:30

- Segunda-feira, 24 fev:

Gil Vicente – Benfica, 19:30.