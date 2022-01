Com a derrota de sexta-feira dos ‘leões’ perante o Santa Clara (3-2), no arranque da última ronda da primeira volta, o FC Porto pode iniciar 2022 isolado no comando do campeonato, mas para isso tem que vencer o atual quinto classificado e equipa surpresa da prova.

A formação de Sérgio Conceição vai poder contar com a sua maior figura, o extremo colombiano Luiz Diaz, que está de regresso após ter estado infetado com a covid-19, enquanto o capitão Pepe continua ausente devido a problemas físicos, assim como os laterais João Mário e Manafá, enquanto Zaidu está com a sua seleção.

O FC Porto, única equipa invicta na prova após a derrota do Sporting, vai tentar somar a sua 12.ª vitória consecutiva na I Liga.

Na Amoreira, esta temporada, o Estoril Praia já ‘bateu o pé’ ao Benfica (1-1), apesar de ter um registo caseiro longe de ser vitorioso (um triunfo, cinco empates e uma derrota), mas chega ao embate com os ‘dragões’ claramente debilitado devido a um surto da covid-19 no clube, que levou a um pedido de adiamento do jogo, rejeitado pelo seu adversário.

Na última semana, o Estoril Praia, que tem Portimonense, Gil Vicente e Vitória de Guimarães à espreita do quinto posto, registou 25 pessoas infetadas com o coronavírus, entre jogadores e membros da equipa técnica.

Além dessa situação, a formação de Bruno Pinheiro está a passar talvez pela pior fase de época, com três jogos seguidos sem vencer, incluindo uma derrota e um empate na I Liga e uma eliminação na Taça de Portugal com o Tondela (3-1).

O encontro está agendado para as 18:00.

O dia começa com o Vizela a receber o Moreirense, às 15:30, num embate entre equipas que lutam pela manutenção, poucas horas depois da formação de Moreira de Cónegos ter anunciado o seu terceiro treinador para esta época, Ricardo Sá Pinto, que rendeu Lito Vidigal.

Às 20:30, é a vez do Boavista receber o Tondela, em novo duelo entre formações que têm como principal objetivo a manutenção na I Liga.

Programa da 17.ª jornada

– Sexta-feira, 7 jan:

Santa Clara — Sporting, 3-2

– Sábado, 8 jan:

Vizela — Moreirense, 15:30.

Estoril Praia — FC Porto, 18:00.

Boavista — Tondela, 20:30.

– Domingo, 9 jan:

Portimonense — Marítimo, 15:30.

Benfica — Paços de Ferreira, 18:00.

Sporting de Braga — Famalicão, 18:00.

Belenenses SAD — Arouca, 20:30.

– Segunda-feira, 10 jan:

Gil Vicente — Vitória de Guimarães, 20:15.