Salvador Agra colocou os visitantes na frente, aos 12 minutos, de grande penalidade, mas Marcelo Alves empatou para os insulares, aos 33, com um golo na própria baliza, antes de Rafael Barbosa, aos 86, e Tiago Dantas, aos 90+6, consumarem o primeiro triunfo dos beirões sob o comando do técnico Nuno Campos.

O Tondela, que não vencia desde 30 de janeiro, mantém-se no 16.º lugar, que dá acesso ao ‘play-off’ de manutenção, com 25 pontos, enquanto o Marítimo é oitavo, com 33, depois de ter averbado o terceiro encontro seguido sem ganhar na I Liga e o sexto consecutivo sem triunfar em casa.