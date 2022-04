Kiko Bondoso acabou por ser a figura do encontro, ao marcar os dois golos dos vizelenses, aos 16 e 63 minutos, com Leonardo Ruiz ainda a empatar para os ‘canarinhos’, aos 35.

Com o regresso aos triunfos após sete jogos sem vencer, o Vizela subiu provisoriamente ao 12.º lugar, com 29 pontos, oito acima dos lugares de despromoção, enquanto o Estoril Praia é sétimo, com 34.