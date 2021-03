Aos 79 minutos de jogo da 26.ª jornada da II Liga, o Vilafranquense substituiu André Claro por Rodrigo Rodrigues, que não constava da ficha de jogo validada pelo árbitro Hugo Silva, da Associação de Futebol de Santarém.

Fonte do clube de Coimbra confirmou à agência Lusa que a situação foi reportada após o jogo entre as duas equipas, que terminou com uma igualdade a zero.

A mesma fonte adiantou que, na plataforma da LPFP, o jogador Rodrigo Rodrigues também não constava da ficha do jogo, o que desrespeita os regulamentos.

A Académica ocupa o terceiro lugar da tabela classificativa da II Liga de futebol, com os mesmos pontos do Feirense, segundo classificado, que perdeu nesta jornada na deslocação a Arouca, mas as duas equipas podem ser ultrapassadas pelo Vizela, que só joga segunda-feira.