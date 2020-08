"Nenhum outro triunfo de Munique na Liga dos Campeões foi tão merecido quanto este", sentencia o Frankfurter Allgemeine Zeitung da Alemanha, referindo-se ao sexto cetro dos bávaros na prova, um “sucesso sobretudo obra do treinador Hansi Flick”.

Um “outro vencedor em Lisboa foi o Qatar”, acrescenta o diário, referindo-se ao facto de a monarquia do Golfo não só ser dona do Paris Saint-Germain, mas ser igualmente um dos patrocinadores do Bayern de Munique.

"O Bayern realizou o seu ‘hat-trick’ de sonho”, destaca o diário de Munique Süddeutsche Zeitung, referindo-se ao clube ter conquistado ainda o campeonato e a Taça e destacando o facto de o golo do triunfo ter sido marcado “precisamente por (Kingsley) Coman, que nasceu e foi formado em Paris".

Essa ironia do destino também foi vincada pelo catalão Mundo Deportivo: “Coman saiu porque as contratações que custaram milhões de euros já não lhe deixaram espaço. Mas ontem (domingo), foi Coman quem riu e Neymar quem chorou.”

“Este Bayern é lendário”, sintetizou o italiano Tuttosport, elogiando os “heróis de Munique” e brincando com o nome do autor do único golo, com um “Na Europa, o Bayern COMANda”.