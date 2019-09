Num Centro de Desportos e Congressos de Matosinhos lotado, o fixo João Matos colocou os campeões europeus em vantagem, aos dois minutos, mas a formação comandada por Fede Vidal, segunda colocada do ‘ranking’ mundial, reverteu o marcador com um remate certeiro em cada parte, por intermédio de Aicardo, aos cinco, e Adolfo Fernández, aos 29.

Portugal, que somou o 22.º desaire em 28 duelos com Espanha, volta a receber a ‘roja’ na terça-feira, no encontro que antecede a qualificação para o Mundial2020 da Lituânia, patamar em que as ‘quinas’ medirão forças com Letónia, Alemanha e República Checa no Grupo 8 da zona europeia, em Viseu, entre 22 e 27 de outubro.

Para a reedição da final do último Campeonato da Europa (vitória lusa por 3-2, após prolongamento), o técnico Jorge Braz apostou num ‘cinco’ inicial composto por Vítor Hugo, Pedro Cary, João Matos, Ricardinho e Bruno Coelho.

O duelo ibérico teve um início frenético, com Portugal a inaugurar o marcador no segundo minuto, por João Matos, após trabalho individual do capitão Ricardinho.

Os campeões europeus ameaçaram o segundo tento logo de seguida, numa tentativa de Fábio Cecílio travada pelo guarda-redes Juanjo, mas viriam a conceder o empate aos cinco minutos, num livre cobrado por Aicardo e desviado por Juan Emílio, que enganou a barreira lusa e o guardião Vítor Hugo.