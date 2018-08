As duas finais dos 50 km marcha iniciam-se às 07:35 portuguesas, numa manhã que se prevê quente em Berlim, o que pode condicionar os resultados finais, algo já esperado pela atual campeã mundial e ex-recordista mundial da distância.

"Fizemos a preparação necessária para estes campeonatos, com a noção de que temos de estar preparados para enfrentar tudo. Segundo as informações, estará muito calor e toda a estratégia da competição irá passar por isso. A intenção é começar com cautela e ver como o corpo vai reagindo", afirmou a atleta.

Ao mesmo tempo disputa-se a final masculina com a presença de dois experientes atletas portugueses, com Pedro Isidro a correr para melhorar as suas marcas, enquanto João Vieira vai se tornar no atleta luso com mais presenças em Europeus, a par de Fernanda Ribeiro.

Ainda de manhã, mas já no Estádio Olímpico, estará em ação no lançamento do peso Eliana Bandeira, atleta de origem brasileira que representa o Juventude Vidigalense, numa qualificação difícil, em que tem 20 atletas com melhor resultado do que o seu nesta época.