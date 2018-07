O ex-jogador e atual comentador desportivo inglês Gary Lineker filmou e publicou na sua conta de Twitter adeptos ingleses a cantaram um dos 'clássicos' da banda britânica Oasis após a derrota frente à Croácia nas meias finais do Mundial 2018. O vídeo está a correr mundo.

Foi uma montanha russa de emoções para ingleses e croatas e no final Inglaterra regressou a casa. Mas sem raiva, até porque as expetativas para este Mundial estavam longe de ser elevadas. Prova disso foi a forma como vários adeptos ingleses presentes no estádio Luzhniki, em Moscovo, onde decorreu o jogo desta quarta-feira à noite frente à Croácia se despediram do Mundial: cantando. O tema escolhido foi um dos maiores êxitos da banda britânica Oasis, "Don't look back in anger" e o ex-futebolista inglês, Gary Lineker filmou e partilhou o momento na sua conta de Twitter.

"Profundamente em choque, mas esta nova geração deu absolutamente tudo. É um enorme passo em frente e só irá ficar melhor no futuro. Podem manter a cabeça erguida, deixaram o nosso país orgulhoso. Parabéns à Croácia", escreveu Lineker noutro tweet.

Sendo um êxito da banda inglesa, a música "Don't look back in anger" ganhou também um valor simbólico enquanto símbolo de força e carácter na sequência do ataque, em 2017, no concerto de Ariana Grande em Manchester que matou 22 pessoas e deixou centenas feridas.