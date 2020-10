A Fiorentina anunciou hoje a contratação do futebolista espanhol José Callejón, sem especificar a duração do contrato do extremo que deixa o rival italiano Nápoles.

"A Fiorentina pode confirmar que o clube completou a contratação de José Callejón", anunciou o emblema 'viola' no sítio oficial na Internet. O internacional espanhol de 33 anos, formado no Real Madrid, disputou perto de 350 jogos pela formação napolitana, marcando 82 golos e assistindo por 78 ocasiões, durante as últimas sete temporadas.