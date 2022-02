Agendada para o dia 28 de maio de 2022, na cidade russa de São Petersburgo, a final da Liga dos Campeões pode vir a ser albergada por outra cidade europeia. Se nas últimas duas edições o encontro que decidiu o clube campeão europeu saiu de Istambul, na Turquia, para Lisboa (2020) e Porto (2021) por razões ligadas à pandemia provocada pelo novo coronavírus, desta feita as razões são de ordem bélica.

De acordo com o Daily Star, a UEFA está a ponderar mudar o palco da final depois de, na noite de segunda-feira, Vladimir Putin ter ordenado a mobilização do Exército russo para “manutenção da paz” nos territórios separatistas pró-russos no leste da Ucrânia, que reconheceu como independentes.

Em cima da mesa estará uma mudança para Wembley, em Londres.

Recorde-se que em 2021 a final foi alterada para o Estádio do Dragão a apenas três semanas do encontro decisivo. Caso as fases finais da competição sejam dominadas por equipas inglesas, e a situação entre Ucrânia e Rússia não se alterar, a tese poderá ganhar mais força.