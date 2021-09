O jogo que opôs os juniores do Clube Desportivo Olivais e Moscavide e do União Atlético Povoense foi esta quarta-feira interrompido aos 20 minutos quando um grupo de seis pessoas invadiu o relvado e terá disparado três tiros.

De acordo com a Rádio Renascença (RR), que cita fonte do Olivais e Moscavide, o incidente levou a que o treinador-adjunto do Povoense ficasse ferido e tivesse que ser assistido no Hospital de São José.

A RR adianta que o grupo terá ido ao estádio por causa de um jovem que realizou um treino de captação pelo Olivais e Moscavide, embora frise que o atleta não joga por nenhum dos clubes envolvidos.

Contactada pela rádio, a PJ de Lisboa confirmou que os autores dos disparos se puseram em fuga antes de poderem ser identificados pelas autoridades. O caso já está sob a investigação.

Em declarações ao MaisFutebol, o diretor desportivo do Povoense, Nuno Alves, descreveu a situação.

"Estava tudo a correr bem no início do jogo. Os bancos estavam cheios e nessa zona estavam três miúdos dos juniores do Olivais de Moscavide. De repente, um pequeno grupo entrou no recinto vindo do exterior e dispararam vários tiros na direção desses miúdos, que fugiram para dentro do relvado", disse.

Pode assistir ao vídeo do incidente aqui.