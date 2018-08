A atleta portuguesa Irina Rodrigues conquistou hoje a medalha de bronze na final de lançamento do disco dos Campeonatos Ibero-americanos de atletismo, que decorrem em Trujillo, no Peru.

Esta foi a primeira medalha de Portugal na 18.ª edição da competição, tendo Irina Rodrigues sido terceira com a marca de 58,86 metros, um pouco melhor do que conseguiu na final da prova nos Europeus de Berlim (58,00), que a deixou no nono lugar.

A atleta do Sporting foi superada pelas brasileiras Andressa de Morais (62,02) e Fernanda Borges (60,14).

Antes, Cátia Azevedo assegurou a passagem direta à final dos 400 metros, ao ser segunda na segunda meia-final da prova com o tempo de 53,02 segundos, ficando atrás da espanhola Laura Bueno (52,69).

A participação portuguesa no primeiro dia tinha ainda prevista mais uma prova, mas as meias-finais dos 400 metros masculinos foram anuladas, realizando-se apenas a final direta no sábado, prova na qual competirá Ricardo dos Santos.

O segundo dia dos campeonatos conta ainda Tsanko Arnaudov na final do lançamento do peso e com Rivinilda Mentai nas meias-finais dos 200 metros.