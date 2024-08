A médica leiriense, radicada em Angra do Heroísmo, de 33 anos, disputou pela primeira vez uma final olímpica, na sua quarta presença, e começou o concurso com 60,39 metros, melhorou para 61,19 e encerrou com um lançamento nulo, sem conseguir um lugar entre as oito primeiras, e fazer mais três arremessos.

Depois do quarto lugar nos Europeus Roma2024, Irina Rodrigues, que falhou o Rio2016 por lesão, tinha sido 25.ª em Tóquio2020 e 32.ª em Londres2012, ficou a 18 centímetros da última finalista, a alemã Marike Steinacker (61,37), oitava classificada, permanecendo o quinto lugar de Liliana Cá alcançado nos últimos Jogos como a melhor classificação lusa de sempre no lançamento do disco.