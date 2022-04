A ordem judicial afeta a propriedade Rocky Ram, situada em Porto Cervo, na Costa Esmeralda, no nordeste da Sardenha, explicou um funcionário do governo italiano.

A mansão, avaliada em mais de 100 milhões de euros, está vinculada a Nikita Mazepin, o piloto de 23 anos que chegou à Fórmula 1 com os milhões do seu pai, Dmitry Mazepin, um investidor do setor da química com ligações próximas a Vladimir Putin.

O jovem piloto foi expulso recentemente da Haas, escuderia norte-americana da Fórmula 1.

Dimitri e Nikita Mazepin figuram entre os oligarcas e parlamentares russos incluídos na lista de sancionados da União Europeia.

Desde a invasão da Ucrânia por parte da Rússia, a Itália bloqueou centenas de milhões de euros em propriedades, incluídas mansões e iates de luxo dos oligarcas russos.