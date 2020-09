Depois de uma primeira parte sem golos, a Bósnia adiantou-se no marcador aos 57 minutos através do ponta-de-lança Edin Dzeko, que atua pela Roma, formação italiana orientada por Paulo Fonseca.

Mas, 10 minutos depois, a formação da casa (a partida foi disputada em Florença), igualou o ‘placard' por intermédio de Stefano Sensi, futebolista do Inter Milão.

Já os Países Baixos venceram a Polónia graças a um golo solitário do médio Steven Bergwijn, pupilo de José Mourinho no Tottenham, apontado aos 61 minutos.

Nos jogos do grupo 1 da Liga B, a Áustria bateu a Noruega por 2-1, com golos de Gregoritsch (35) e Sabitzer (54), e do avançado do Borussia Dortmund Erling Haaland (66), respetivamente.

Por seu turno, a Roménia e a Irlanda do Norte empataram a partida com um golo para cada lado. Primeiro, marcou Puscas (25), mas perto do final do encontro, aos 86, Gavin Whyte deu a igualdade aos britânicos.