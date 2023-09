Após falhar pela segunda vez consecutiva um Campeonato do Mundo, neste caso o Mundial2022, no Qatar, com uma inesperada derrota no ‘play-off’ (1-0) com a Macedónia do Norte, a Itália voltou a ‘tropeçar’ perante o mesmo adversário e ficou com o apuramento em risco para o próximo Europeu, a decorrer no próximo ano na Alemanha.

Spalleti, que rendeu Roberto Mancini, que saiu ‘zangado’ com a federação italiana, teve uma estreia ‘amarga’ pelos atuais campeões europeus e vai ter muito trabalho pela frente se quiser defender o título em terras germânicas.

Em Skopje, após uma primeira parte sem golos, Immobile, aos 47 minutos, deu vantagem aos italianos, mas a vitória acabou por fugir já perto do final, aos 81, com Bardhi a marcar para a seleção da casa.

A Itália segue no terceiro posto do grupo com apenas quatro pontos e, embora tenha um jogo a menos, está a três da Ucrânia, segunda classificada, e a nove da Inglaterra, que lidera com mais dois encontros disputados que os transalpinos.

Ucrânia e Inglaterra empataram (1-1) hoje, numa partida disputada na Polónia, ‘casa emprestada’ aos ucranianos devido à invasão da Rússia.

No Grupo I, a Suíça foi surpreendida no Kosovo (2-2), mas manteve a liderança do agrupamento, já que a Roménia também empatou na receção a Israel (1-1).

Neste agrupamento, destaque para o ‘bis’ de Muriqi, avançado do Maiorca, no Kosovo, que deixou a Suíça no topo com 11 pontos, mais dois que a Roménia, segunda posicionada, e mais três que Israel, terceira.

O Kosovo, que somou o quarto empate em cinco jornada, é quarto classificado com quatro pontos, em igualdade com a Bielorrússia, que ficou a zero em Andorra.