O juiz transalpino, de 40 anos, vai ser auxiliado pelos compatriotas Filippo Meli e Alessandro Costanzo, enquanto o videoárbitro (VAR) estará a cargo de Marco Di Bello.

Marco Guida já dirigiu um jogo da seleção portuguesa, em 02 de junho de 2016, uma derrota da equipa das ‘quinas’ ante a Inglaterra, por 1-0, em desafio particular disputado no Estado de Wembley, em Londres, marcado pela expulsão de Bruno Alves, aos 35 minutos.

Cruzou-se igualmente com o FC Porto, na derrota caseira 3-2 ante os russos do Krasnodar, que deixou os ‘dragões’ de fora da Liga dos Campeões de 2019/20.

Portugal defronta na terça-feira o Azerbaijão, às 20:00 (17:00 em Lisboa), em busca de novo triunfo, num grupo A que lidera em parceria com a Sérvia, ambos com 10 pontos.

O Azerbaijão soma somente um, fruto do empate na derradeira jornada, por 1-1 na República da Irlanda, que conquistou igualmente o primeiro ponto, numa ‘poule’ em quem o Luxemburgo soma seis pontos.

O conjunto liderado por Fernando Santos vai estar privado do ‘capitão’ Cristiano Ronaldo, castigado depois de ver um cartão amarelo na quarta-feira, quando, aos 90+7 minutos, bisou frente à República da Irlanda, permitindo a difícil e tardia reviravolta em Faro (2-1) e passando a ser o melhor marcador da história em seleções, com 111 golos.

No desafio da ronda inaugural do grupo A, disputado em 23 de março, na cidade italiana de Turim, os lusos sentiram muitas dificuldades em confirmar o favoritismo, vencendo o Azerbaijão por 1-0, com um autogolo de Maksim Medvedev, aos 37 minutos.