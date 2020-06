“Este novo envelope foi aprovado pela direção da ITF na semana passada e representa um fundo de ajuda no valor de 2,6 milhões de dólares (perto de 2,3 milhões de euros)”, indica o organismo regulador da modalidade, em comunicado.

A parte mais substancial do novo apoio, no valor de 1,32 milhões de euros, é destinado às federações nacionais que integram a ITF, estando prevista também uma ajuda de cerca de 300.000 euros aos tenistas posicionados entre a 501.ª e a 700.ª posições do ranking mundial.

