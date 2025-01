O ciclista português Iúri Leitão, campeão olímpico de madison e prata no omnium, venceu hoje em madison e na corrida por pontos do Troféu Internacional de Pista Artur Lopes, no Velódromo Nacional, em Sangalhos.

O corredor da Caja Rural conquistou a prova ao somar 92 pontos, deixando Diogo Narciso na segunda posição, com 72, e o norte-americano Brendan Rhim na terceira, com 61. Em madison, Iúri Leitão também venceu, juntamente com Miguel Salgueiro, tendo superado as duplas formadas pelos norte-americanos Brendan Rhim e Daniel Summerhill, e Daniel Dias e João Martins (Rádio Popular-Paredes-Boavista). No feminino, a espanhola Eukene Larrarte levou a melhor ao conquistar 52 pontos, enquanto a polaca Nikol Plosaj foi a vencedora no scratch, impondo-se à compatriota Maja Tracka. Em juniores, o esloveno Bor Ebner venceu no scratch e o israelita Mikhail Iakovlev no sprint. O Troféu Artur Lopes prossegue no domingo, tendo no programa corrida por pontos (juniores), keirin (elite masculina) e omnium (elite).