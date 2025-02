Os ciclistas Iúri Leitão (ausente na fotografia) e Rui Oliveira festejam após conquistaram hoje a medalha de ouro em madison em Paris2024, o sexto título olímpico do desporto português, depois dos cinco no atletismo, no 32.º pódio luso de sempre, Paris, França, 10 de agosto de 2024. Depois da medalha de prata de Iúri Leitão no omnium, a dupla lusa somou 55 pontos, nas 200 voltas à pista do Velódromo Saint-Quentin-en-Yvelines, mais oito do que a Itália, com Simone Consonni e Elia Viviani, segunda classificada, enquanto a Dinamarca, com Niklas Larsen e Michael Moerkoev, terminou no terceiro posto, com 41. JOSÉ SENA GOULÃO/LUSA

© 2024 LUSA - Agência de Notícias de Portugal, S.A.