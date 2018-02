O treinador do Estoril Praia desmentiu hoje que o clube vá efetuar uma investigação interna à atitude dos jogadores na derrota em casa (3-1) com o FC Porto, que mereceu muitas críticas do responsável técnico após o jogo.

Na conferência de imprensa realizada esta tarde no Estádio António Coimbra da Mota, Ivo Vieira demarcou-se assim de uma notícia sobre um alegado inquérito e garantiu que os jogadores vão saber dar uma resposta positiva já na partida de domingo diante do Desportivo de Chaves.

"Não é verdade, a notícia é totalmente falsa", começou por dizer o treinador estorilista, sublinhando: "Os jogadores têm de ter capacidade para perceber e interpretar. Eles sabem que temos de ser mais fortes. Não nego que tivemos problemas, podíamos ter sido melhores, mas não somos assim tão maus".

A má prestação na quarta-feira, na segunda parte do encontro com os ‘dragões', para a qual a equipa partia em vantagem (1-0) antes da interrupção ao intervalo do encontro de 15 de janeiro, bem como a derrota no passado fim de semana com o Belenenses surgiram depois da melhor fase da época, com três vitórias seguidas.

Agora, Ivo Vieira acredita que é tempo de retomar os bons resultados.

"Vínhamos de uma série muito boa. Percebíamos que não estava tudo feito e que tínhamos e temos de continuar a trabalhar em prol do nosso objetivo. Depois disso, tivemos um jogo menos bom e uma parte que também coincidiu com esta fase. O aspeto mental é muito importante e temos de acreditar que vamos voltar a ter uma série boa".

Nesse sentido, o treinador do Estoril reiterou a confiança na reação da equipa na visita a Trás-os-Montes, ao frisar que os jogadores vão para "a luta" pelos pontos, e aproveitou para tecer elogios ao conjunto orientado por Luís Castro.

"É bom jogar com equipas como o Chaves ou o Rio Ave, que gostam de abrir o jogo, assim vamos encontrar mais espaço", resumiu.

O Estoril Praia, 16.º classificado, com 21 pontos, desloca-se no domingo, às 16:00, ao terreno do Desportivo de Chaves, sexto, com 33, em encontro da 24ª jornada da I Liga de futebol.