Bruno Fernandes, assistido por Bernardo Silva, marcou, aos 39 minutos, o tento que deu vantagem à formação das ‘quinas’ ao intervalo.

Cristino Ronaldo fez o logo do descanso português já na linha final da partida, aos 86 minutos — o golo 99 do internacional pela seleção nacional.

Portugal garantiu o segundo lugar do Grupo B, com 17 pontos, contra 20 da Ucrânia, que já estava apurada e empatou 2-2 na Sérvia (terceira, com 14), ainda com hipóteses de qualificação via ‘play-off’. O Luxemburgo somou quatro pontos e a Lituânia um.

A formação das ‘quinas’ vai marcar presença no Europeu pela oitava vez, e sétima consecutiva, desde 1996.