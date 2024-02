Para criar este encontro entre o objeto de maior prestígio dos Jogos e o monumento icónico de França e de Paris, Paris2024 trabalhou no desenho da medalha com a Chaumet, uma empresa do Grupo LVMH, que é parceiro dos Jogos Olímpicos Paris2024.

Construída entre 1887 e 1889, o monumento mais icónico de Paris, a "Dame de fer” passou desde então por vários programas de renovação em que certos elementos metálicos foram permanentemente removidos e conservados neste processo. Para os Jogos de Paris 2024, a empresa operadora da Torre Eiffel permitiu que estas peças genuínas da história parisiense e francesa encontrem novamente a glória nas medalhas dos vencedores da competição.

A organização contratou a joalharia LVMH, Chaumet, para conceber o design das medalhas. Mundialmente conhecida pelo seu trabalho artesanal, Chaumet transformou a medalha numa joia, com um design concebido em torno de três fontes de inspiração: o hexágono, o esplendor e a arte de cravar pedras, refere o site dos Jogos Olímpicos.

Medalha Jogos Olímpicos créditos: DR

O ferro original da Torre Eiffel é formado por um hexágono – a forma geométrica de França. Este símbolo serve para lembrar o envolvimento de todo o país na realização de Jogos Olímpicos e Paraolímpicos. Fica colocado no centro e impresso com o emblema dos Jogos Olímpicos Paris2024, e encaixa no ouro, na prata ou bronze.

À semelhança dos restantes elementos representativos dos Jogos, como as mascotes idênticas, um visual comum e uma tocha partilhada, as medalhas dos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos também são semelhantes, partilhando o mesmo desenho com ferro da Torre Eiffel.

O monumento inspira ainda o design das fitas das medalhas. Para os Jogos Olímpicos e Paraolímpicos Paris 2024, as fitas das medalhas vão ser adornadas com um padão da Torre Eiffel. As fitas das medalhas olímpicas serão azuis escuras, enquanto as das medalhas paraolímpicas serão de um vermelho – uma mistura das duas primeiras camadas de tinta (“vermelho Veneza” e “marrom vermelho”) usadas na Torre Eiffel.

Na parte de trás das medalhas, tal como acontece com todas as edições dos Jogos, estará representado a história do renascimento dos Jogos na Grécia. Uma imagem tradicional das medalhas desde 2004, é representada a deusa da vitória Atena Nike no Estádio Panatenaico, que testemunhou o renascimento dos Jogos Olímpicos em 1896. Outra característica obrigatória do outro lado das medalhas olímpicas é a Acrópole grega, que está acompanhada pela Torre Eiffel pela primeira vez. Desta forma, estão representadas a inspiração dos antigos Jogos da Grécia, as origens francesas dos Jogos Olímpicos modernos e a sua próxima edição em Paris.

Jogos Olímpicos - Medalha créditos: DR

Por sua vez, o outro lado das medalhas paraolímpicas é uma representação gráfica da Torre Eiffel de uma perspetiva ascendente num ângulo raramente visto. As palavras “Paris” e “2024” estão aqui em volta dos pés da torre, escritas em Braille universal, a linguagem simbólica da acessibilidade e de uma referência ao seu inventor francês, Louis Braille. Para que os atletas com deficiência visual sintam a diferença entre as medalhas, estão gravados traços na borda: I para ouro, II para prata e III para bronze.

Jogos Paraolímpicos - Medalha créditos: DR

Recorda-se que dezenas de milhares de bilhetes para os Jogos Olímpicos Paris2024 serão colocados à venda esta quinta-feira, e os jogos estão agendados entre 26 de julho e 11 de agosto.

Se os bilhetes das primeiras fases foram sorteados entre os interessados, nesta serão comprados por ordem de chegada, com um máximo de 30 ingressos por conta no site.

Mais de 7,6 dos cerca de 10 milhões de bilhetes previstos para os próximos Jogos Olímpicos já foram vendidos.

As receitas de bilheteira de Paris2024 devem alcançar os 1,4 mil milhões de euros, representando cerca de 32% de um orçamento global de 4,4 mil milhões.

A cidade de Paris já foi o palco dos Jogos Olímpicos várias vezes, nomeadamente em 1900 e 1924 e será a segunda cidade, nos Jogos Modernos, a sediar três Olimpíadas, sendo a outra Londres (1908, 1948 e 2012).