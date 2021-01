Era uma história que estava a marinar desde o início do ano. James Harden, MVP da NBA em 2018 e melhor marcador da liga nas últimas três temporadas, estava insatisfeito em Houston. Depois de alguma especulação (que durou menos do que o costume, diga-se), a equipa do Texas trocou-o para o conjunto dos Brooklyn Nets, numa operação que envolveu mais duas equipas (Indiana Pacers e Cleveland Cavaliers).

É uma troca bombástica, que junta Harden a outros dos dois melhores jogadores da liga (Kevin Durant e Kyrie Irving) e que promete fazer dos Brooklyn Nets um dos principais candidatos ao título, ou não passassem a contar no seu plantel com os dois jogadores - Harden e Durant - que foram os melhores marcadores da NBA em sete das últimas 11 temporadas.

Na teoria, os Nets ficam com uma super-equipa. Na prática... é esperar para ver.

Foi para analisar os vencedores e derrotados desta operação que João Dinis e Ricardo Brito Reis se juntaram para um episódio especial do Bola ao Ar, podcast sobre NBA da MadreMedia.