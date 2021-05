“O paciente foi transferido para o centro de traumatologia do hospital Careggi [em Florença], politraumatizado, em estado grave”, adiantou fonte médica à AFP.

De acordo com o presidente da região italiana da Toscana, Eugénio Giani, o piloto foi submetido a uma intervenção “neurocirúrgica”, segundo adiantou numa publicação no Twitter.

Além de Dupasquier, que foi atingido na cabeça por outra mota, o acidente envolveu ainda o japonês Ayumu Sasaki e o espanhol Jeremy Alcoba que, de acordo com a organização, “estão bem”.

Dupasquier participa pelo segundo ano no Mundial de Moto3 do campeonato de motociclismo de velocidade. Atualmente é 10.º classificado, com 27 pontos, após cinco corridas disputadas.