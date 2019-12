“No Brasil, falou-se muito no Liverpool e esqueceram-se que ainda temos de jogar um jogo antes, com o Al-Hilal. É uma equipa saudita, que não é muito conhecida mundialmente, e, por isso, há sempre tendência para se desvalorizar”, observou Jesus, em conferência de imprensa, em Doha, no Qatar.

O técnico do Flamengo, que fazia a antevisão da meia-final do Mundial de clubes, diante do Al-Hilal, marcada para terça-feira, foi questionado novamente sobre o campeão europeu, Liverpool, e uma eventual final com os ingleses e, mais uma vez, foi perentório na resposta: “Não me interessa falar do Liverpool, porque eu vou jogar é com o Al Hilal.”

A partida com os sauditas vai proporcionar a Jorge Jesus um reencontro com a anterior equipa, a qual orientou entre junho de 2018 e janeiro de 2019, e que conta com vários jogadores que estiveram sob o comando do treinador luso.

“É uma equipa que conheço bem. Só um jogador é que não é do meu tempo, o central. Todos os outros trabalharam comigo”, referiu, admitindo “sentimento e carinho pelos jogadores” com os quais trabalhou durante sete meses.