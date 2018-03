Na conferência de antevisão ao desafio de quinta-feira, o treinador checo Pavel Vrba deu a entender que desconhecia as individualidades da equipa portuguesa. Jorge Jesus, que falou à comunicação social cerca de uma hora depois, não ficou indiferente às palavras do colega de profissão.

“O Pavel é um homem com muito conhecimento, muito experiente e de certeza que viu o Sporting na ‘Champions’ com o Real Madrid, Juventus e Barcelona. Está a fazer ‘bluff’ e conhece de certeza muito bem a equipa do Sporting”, afirmou, em conferência de imprensa.

Contudo, Jorge Jesus destacou as qualidades dos primeiros classificados do campeonato da República Checa, assegurando que tem a equipa preparada para vencer em Alvalade.

“É um adversário que não tem um nome conhecido na Europa, mas fizemos tudo para preparar bem este jogo. Fomos duas vezes vê-los jogar no campeonato. São mais fortes que o Astana e em termos defensivos são bem organizados”, alertou.