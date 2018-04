O treinador do Sporting manifestou hoje o desejo de eliminar o "favorito" Atlético de Madrid nos quartos de final da Liga Europa de futebol, acreditando que na segunda mão em Lisboa pode assegurar o "sonho" de seguir em frente.

“Estamos nos ‘quartos’ e vamos jogar com a equipa mais forte da Liga Europa, o grande favorito da prova. Mas temos direito a acreditar e a sonhar. Já mostrámos isso contra os melhores”, começou por dizer, em conferência de imprensa, acrescentando: “Queremos que levar eliminatória para Lisboa”.

Jorge Jesus deixou também grandes elogios ao técnico da equipa ‘colchonera’, Diego Simeone, pela forma como conseguiu colocar os espanhóis ao nível dos melhores clubes europeus.

“O trabalho do Diego nestes anos tem sido notável na forma como projetou o Atlético. O que mais temo tem a ver com o modelo de jogo, com as ideias de jogo muitos fortes, tanto ofensivas como defensivas. Isso faz com sejam uma das equipas mais fortes na Europa e que atingiu duas finais da ‘Champions’ nos últimos anos”, lembrou.

Para o embate no Wanda Metropolitano, Jesus frisou que estar presente entre as oito melhores equipas da competição transmite uma “confiança muito grande”, mesmo reconhecendo as “dificuldades acrescidas” com que os ‘leões’ se vão deparar.

Quanto à preparação para o encontro, o treinador português admitiu que o Atlético tem jogadores que sabem gerir bem as eliminatórias, salientando que o mais importante é levar o resultado em aberto para a segunda mão.

“As estratégicas táticas são muito importantes e há duas formas de as colocar em campo: a coletiva e individual. Em dois jogos essa componente conta muito. O Atlético é muito forte em dois jogos e, portanto, o Atlético tem um padrão e uma identidade de jogo que não é perfeita, mas é muito forte em duas eliminatórias”, terminou.

O central francês Mathieu também marcou presença na antevisão, dando conta da sobrecarga de jogos que o Sporting tem, mas garantindo que todos os jogadores estão concentrados na competição para eliminar os espanhóis.

“Todos os jogadores estão bem. Temos feito muitos jogos, mas estamos bem e estamos em todas as competições. É uma competição diferente e agora só pensamos neste jogo. É uma equipa forte e eles são favoritos. Vamos tentar ganhar o jogo e passar às meias-finais”, disse.

Na quinta-feira, o Atlético de Madrid recebe o Sporting, no Estádio Wanda Metropolitano, em Madrid, pelas 20:05, num encontro referente à primeira mão dos quatros de final da Liga Europa, que será dirigido pelo russo Sergei Karasev.

A segunda mão está agendada para 12 de abril, no Estádio José Alvalade, em Lisboa.