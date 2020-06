De acordo com as informações divulgadas pelos jornalistas que acompanham o clube, o novo contrato firmado com o Flamengo mantém bases salariais próximas das do anterior, mostrando que o treinador abriu mão do pedido de aumento ao compreender a situação económica causada pela pandemia no Brasil e pela desvalorização do Real.

Entretanto, ao contrário do que queria o Flamengo, o contrato terá a duração de apenas um ano e termina a meio da temporada de 2021 no Brasil. Apesar das tentativas do clube rubro-negro de garantir o treinador por todo o ano de 2021 e evitar conversas de renovação a meio da época, Jesus ainda vê, com esperança, a possibilidade de retornar ao futebol europeu para um grande clube, como sempre deixou claro.

JJ tem, neste momento, uma oportunidade enorme de entrar para a história do futebol brasileiro e de se tornar um dos maiores ídolos de um clube gigantesco como o Flamengo. Se continuar no clube por mais tempo, dando sequência ao bom trabalho feito até agora, continuará a influenciar o desenvolvimento do jogo no Brasil e será, para sempre, uma figura altamente influente.

A direção do clube carioca tem transmitido a segurança de que continuará a dar a estrutura e o investimento necessários para sonhar com boas épocas, tanto no Brasil quanto nas competições internacionais. Jesus, mantendo o bom desempenho, pode ousar enfrentar grandes europeus de igual para igual e ser um líder no crescimento do futebol latino-americano.