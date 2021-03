As eleições deste domingo ocorreram precisamente na mesma semana em que o anterior presidente do clube, Josep Maria Bartomeu, foi detido (embora tenha sido libertado) no âmbito do processo 'Barçagate', uma alegada campanha difamatória promovida contra adversários da sua administração.

Laporta vai permanecer no leme até 2026 e vai supervisionar um momento crucial para o clube com decisões a serem tomadas sobre a precária situação financeira do Barcelona e o futuro de Lionel Messi.

O sufrágio inicial esteve marcado para 24 de janeiro, mas foi adiado devido à pandemia.

Laporta reunia pouco mais de 57% dos votos quando os outros candidatos (Toni Freixa e Victor Font) cederam e aceitaram a sua vitória nas eleições.

Depois de Laporta ter sido anunciado como vencedor, Freixa deu os parabéns ao novo presidente do FC Barcelona.

"Quero felicitar Laporta por esta vitória, que não permite qualquer discussão. Temos agora de apoiar o nosso Presidente. Uma afluência tão elevada legitima a sua vitória", disse.

Quem eram os candidatos?

Os três candidatos de hoje foram Laporta, Font e Freixa.

Laporta foi presidente entre 2003 e 2010, período em que o Barcelona ganhou seis troféus numa só época sob a batuta de Pep Guardiola (a célebre campanha de 2009-10).

Já Font é um empresário e membro da direção do clube. A sua campanha estava centrada na sua estreita relação com o ex-jogador Xavi Hernandez, que Font disse que regressaria ao clube se fosse eleito presidente.

Freixa, por turno, foi porta-voz do Barcelona quando Sandro Rosell foi presidente (2010-2014). Esta foi a segunda tentativa de Freixa para liderar o destino dos blaugrana após a sua campanha presidencial falhada em 2015.

Como é que foi a votação?

De acordo com a The Athletic, dos 140.798 sócios do clube, 110.290 tinham direito de voto. Pela primeira vez, foi permitido um voto por correspondência, com 22.811 membros a solicitar o mesmo.

Os restantes (87.479) puderam votar numa das seis mesas de voto na Catalunha, mais uma em Andorra. No entanto, a afluência às urnas foi limitada.

Várias lendas do Barcelona, passado e presente, foram fotografados a votar, incluindo Messi e Carles Puyol.

Como foi feita a política de gestão da pasta Messi?

Os dois principais candidatos — Laporta e Font — tinham tentado apresentar-se como o candidato que iria conseguir convencer Messi a prolongar a sua estadia no clube (o contrato do jogador vai expirar dentro de seis meses).

Laporta declarou publicamente a sua estreita relação pessoal com Messi e o pai do jogador, Jorge. Messi emergiu da cantera durante o tempo de Laporta como presidente.

Na mesma nota, Font disse à The Athletic que era "crítico" para Messi permanecer no clube.

"A relação entre Messi e o Barca é estratégica. Precisamos de fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para garantir que esta ligação continue porque, estratégica e comercialmente, é também muito importante para o clube", disse.