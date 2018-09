João Benedito foi o primeiro candidato às eleições a votar. À saída, apelou à participação dos sócios no sufrágio e disse que irá respeitar a decisão dos associados leoninos. "Aconteça o que acontecer, já foi demonstrado aqui um grande sinal de vitalidade", afirmou.

O ex-guarda-redes do futsal leonino foi o primeiro dos seis candidatos às eleições do Sporting CP a exercer o seu direito de voto. Depois de o fazer, João Benedito congratulou-se com a forma como o processo está a ser conduzido.

"Tem corrido de uma forma fantástica, está muito gente mais as coisas têm corrido muito bem. É um sinal de futuro e de vitalidade.", afirmou.

"Hoje sou um sportinguista votante, sócio, que vem aqui exercer o direito de voto. Quanto mais pessoas vierem, mais legitimado fica este ato, temos de assumir a vontade dos sportinguistas", prosseguiu o candidato.

Assumindo que a campanha, apesar de "intensa", foi "esclarecedora", João Benedito afirmou que "o importante hoje é que o Sporting saia solidificado" e também "que a partir de hoje se fale de o Sporting a uma só voz".

Apelando ao voto - "que as pessoas venham todas votar" - Benedito disse ainda que a sua candidatura apresenta-se a votação "para que os sócios decidam e para respeitar a sua decisão".

"Hoje decide-se o futuro do Sporting Clube de Portugal", afirmou o candidato.