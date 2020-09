Sem revelarem o valor da transferência, os vitorianos informaram ainda que mantêm "uma percentagem dos direitos económicos" do futebolista, de 27 anos.

O médio ofensivo rumou à equipa de Roterdão, após uma passagem de dois anos pelo Vitória: depois de realizar 23 jogos, sem qualquer golo marcado, em 2018/19, o jogador disputou 30 jogos em 2019/20 e, com oito golos, foi o melhor marcador da equipa na I Liga, a par de Bruno Duarte.

Após ter cumprido a maioria da formação no Sporting, João Carlos Teixeira esteve vinculado ao Liverpool entre 2012/13 e 2015/16, tendo, nesse período, jogado pelos ingleses do Brentford, do Brighton e, no último ano, pela equipa principal dos ‘reds', já sob a orientação do treinador Jürgen Klopp.

O jogador regressou a Portugal na época 2016/17, para representar o FC Porto, e foi emprestado pelos ‘dragões' ao Sporting de Braga na temporada seguinte, antes rumar a Guimarães.