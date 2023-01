Internacional português foi emprestado pelo Atlético de Madrid aos blues no início da semana. Com apenas um treino, foi convocado para o jogo de quinta-feira com o Fulham. Brilhou na primeira parte, mas acabou por levar vermelho direto na segunda. Imprensa fez as contas e cada jogo que vai falhar vai custar muito dinheiro ao Chelsea.

Ben Stansall / AFP