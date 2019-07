O plantel e a equipa técnica do Atlético Madrid jantaram, esta terça-feira, no restaurante José María, em Segóvia. Um jantar que acontece uma vez por ano, na pré-temporada, e que traz um desafio: o de cortar leitão com um prato. Sendo que depois de cortado o "cochinillo", o prato deve ser partido.

João Félix e Hector Herrera, novos reforços, Koke, o capitão, e Enrique Cerezo, o presidente, seguiram o ritual.

Escreve o espanhol "El Norte de Castilla" que esta é uma tradição que se cumpre há 25 anos.

Veja o vídeo: