Em comunicado, o Chelsea de João Félix e Enzo Pérez anunciou que Graham Potter "saiu do clube".

"Graham concordou em colaborar com o clube para facilitar uma transição suave. No seu tempo com o clube, Graham levou-nos aos quartos-de-final da Liga dos Campeões, onde vamos defrontar o Real Madrid", destacou o Chelsea.

O clube agradeceu a sua "contribuição" em comunicado, acrescentando ter "o maior respeito por Graham como treinador e como pessoa", destacando alguém que "sempre se comportou com profissionalismo e integridade".

O clube inglês anunciou ainda que Bruno Saltor irá assumir o papel de treinador interino, acrescentando que o foco da equipa técnica está "na corrente época".

"Ainda temos dez jogos pela frente na Premier League e os quartos-de-final da Liga dos Campeões. Vamos colocar todo o esforço e compromisso em cada um desses jogos, para acabarmos a época em alta", pode ler-se no comunicado.

Potter chegou ao Chelsea no início de setembro do ano passado com um contrato de cinco temporadas, depois de os proprietários americanos do clube surpreenderem ao demitirem Thomas Tuchel, que levou a equipa ao título da Liga dos Campeões em 2021.

Apesar dos investimentos milionários na última janela de transferências, o Chelsea não conseguiu bons resultados em 2023.

O Chelsea perdeu ontem frente ao Aston Villa por 2-0, com golos de Ollie Watkins (18') e John McGinn (56'), encontrando-se atualmente atualmente na 11.ª posição do campeonato.