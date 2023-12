Depois da derrota caseira ante o Girona (2-4), surpreendente líder isolado da competição, e na visita ao Antuérpia (3-2) na ‘Champions’, os visitantes, com Félix e João Cancelo de início, voltaram a não estar brilhantes e, com isso, voltaram a ceder pontos.

Depois de uma primeira parte na qual só o Valência tentou marcar, os forasteiros abriram a contagem, com João Félix, aos 55 minutos, a limitar-se a encostar um cruzamento de Raphinha, após passe de classe de De Jong.

O Valência, com o português Thierry Correia no ‘onze’ inicial, reagiu e igualou a partida aos 70, com um pontapé ao ângulo de Hugo Guillamon, indefensável.

O Girona, que segunda-feira recebe o Alavés, lidera com 41 pontos, mais dois do que o Real Madrid, que no domingo joga em casa com o Villarreal, enquanto o FC Barcelona fecha o pódio, com 35, mais um do que o Atlético de Madrid, que tem um jogo a menos e hoje perdeu por 2-0 na visita ao Athletic Bilbau.

Horas antes, o Getafe ‘despediu’ o treinador uruguaio do Sevilha, Diego Alonso, depois de ter ido ganhar, por 3-0, à Andaluzia, um triunfo inquestionável com dois penáltis, o primeiro convertido por Borja Mayoral, logo aos cinco minutos, e depois pelo inglês Mason Greenwood, aos 80.

Pelo meio, aos 37 minutos, uma recuperação de bola no ataque permitiu um contra-ataque rápido concluído por Jaime Mata, que se desmarcou pela esquerda.

Sem ganhar há 10 jogos — com o técnico uruguaio, cinco empates e três derrotas — o Sevilha é 16.º, com os mesmos 13 pontos do 18.º, já em zona de descida, enquanto o Getafe subiu provisoriamente a oitavo, com 25.

Antes, o Athletic Bilbau criou o suficiente para golear o Atlético de Madrid, vencendo, ainda assim, por 2-0, com tentos de Gorka Guruzeta, aos 51, e Iñaki Williams, aos 64.

O avançado que se naturalizou ganês destacou-se no desafio ao sofrer ainda uma falta para penálti, desperdiçado por Oihan Sancet, e atirar ainda uma bola ao poste, além de ter participado no lance que abriu o êxito nos 125 anos dos bascos.

Na Galiza, em jogo entre aflitos, o avançado norueguês Jorgen Strand Larsen ofereceu, de vistoso calcanhar, o primeiro triunfo caseiro da época do Celta de Vigo, no 1-0 sobre o Granada, no desafio que marca a estreia da presidente Marián Mouriño, filha no anterior dirigente máximo do clube nos derradeiros 17 anos.

O Celta de Vigo é, provisoriamente, 17.º, com os mesmos 13 pontos do Cádis, que no domingo visita o Las Palmas, enquanto o Granada é 19.º e penúltimo, com somente oito.