João Henriques advertiu para os perigos da “posição boa” da equipa após a vitória em casa perante o líder FC Porto (1-0) e o empate no reduto do concorrente direto Estoril Praia (1-1), lembrando que esse registo garantiu somente quatro dos muitos pontos que a equipa ainda precisa para alcançar a desejada tranquilidade classificativa.

“Estamos num período de confiança, e isso é sempre bom, agora vamos defrontar um adversário que tem muita qualidade e mostrado ao longo da época uma regularidade exibicional que lhe permite ter a pontuação que tem nesta altura, com processos muito bem definidos, um excelente trabalho efetuado pela equipa técnica, bons jogadores e um bom coletivo”, disse João Henriques, no decorrer da conferência de antevisão ao jogo na Capital do Móvel.

“Há 21 pontos em disputa e queremos conquistar os 21 pontos, olhando para os jogos semana a semana, com tranquilidade, mas sempre com o foco no objetivo fundamental da equipa somar o maior número de pontos até ao final, ter uma boa prestação e consolidar todos os processos que foram assimilados, para nos apresentarmos na tabela classificativa numa situação confortável”, afirmou.

João Henriques saudou, por isso, as duas semanas de paragem dos campeonatos para compromissos das seleções, pela possibilidade de poder “preparar este jogo com mais calma”, aproveitando a disponibilidade de todo o plantel.

“O grupo tem estado sempre num percurso crescente relativamente às nossas ideias. O grupo assimilou o que tinha para assimilar, agora temos de operacionalizar aquilo que temos vindo a trabalhar, para que isso se reflita nos pontos conquistados, nas vitórias, nos bons resultados, nos ciclos que pretendemos manter positivos”, concluiu.

O Paços de Ferreira, num ‘aflito’ 16.º lugar, com 25 pontos, defronta o ‘tranquilo’ Desportivo de Chaves, oitavo, com 36, no Estádio Capital do Móvel, no sábado, a partir das 16:00, em jogo da 28.ª jornada da I Liga.