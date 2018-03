O futebolista português João Mário disse hoje não guarda mágoa por não ter vingado no Inter de Milão, de Itália, e mostrou-se feliz pela mudança para os ingleses do West Ham, no ‘mercado’ de inverno.

O médio, de 25 anos, não era opção habitual no ‘onze’ de Luciano Spalletti, tendo somando pouco mais de 600 minutos com a camisola ‘nerazzurri’ na presente temporada. Em janeiro mudou-se para os londrinos do West Ham, para uma liga "exigente e diferente".

"Estou a tentar adaptar-me o mais rapidamente possível a um campeonato exigente, diferente, mas estou satisfeito. Estou a aprender muito e espero terminar bem a época", começou por referir, à margem da 18.ª Gala Quinas de Ouro.

Quanto à passagem pouco feliz por Itália, João Mário garantiu que não guarda qualquer mágoa e que já faz parte do passado.

"Queria ter a oportunidade de jogar com mais regularidade e ir para um contexto mais competitivo. [Itália] já faz parte do passado. Na vida e no futebol não temos tempo para isso [mágoa]. Portanto, estou satisfeito onde estou agora, estou a aprender e a desfrutar. É o mais importante", declarou.

Convocado pelo selecionador Fernando Santos para os jogos particulares de preparação para o Mundial2018 com o Egito e o Holanda, o médio formado no Sporting deixou claro que precisa de justificar o seu valor em campo para estar no lote final para a Rússia.

"Eu faço sempre as minhas reflexões e tento sempre melhorar. Isto não é um 'sprint', é uma maratona. Estou a 100% por agora, no Mundial logo se vê", concluiu.