O português João Sousa, 147.º do ranking mundial de ténis, foi hoje eliminado no 'qualifying' para o Masters 1.000 de Monte Carlo, ao perder na primeira ronda frente ao sérvio Dusan Lajovic, 68.º do mundo.

Lajovic, finalista do torneio monegasco em 2019, bateu Sousa, por 6-2 e 6-4, em uma hora e 16 minutos. O sérvio, quinto favorito do 'qualifying' em Monte Carlo, vai disputar o acesso ao quadro principal frente ao francês Ugo Humbert, 79.º da hierarquia.