Focando-nos especificamente no aspeto competitivo, o PSG tem dominado a Ligue One na última década. Qual é a estratégia do Bordéus para contrariar esta hegemonia?

A nossa estratégia é encontrar talento em França e fazê-lo crescer na nossa academia, com a visão de que poderemos ser competitivos sem pagar centenas de milhões de euros em transferências. Estamos preparados para gastar dinheiro em jogadores, disso não haja dúvida, mas consideramos que o sucesso a longo prazo depende da construção de uma ótima academia. A dada altura, o Bordéus teve uma academia de top 10 na Europa e queremos restaurar esse estatuto no panorama europeu. Dominamos geograficamente o sudoeste de França, não há nenhum clube grande perto de nós.

Bem, há o Toulouse...

Bem, com todo o respeito pelo Toulouse, nós consideramos ter uma vantagem competitiva sobre eles no mercado. Ainda não a explorámos e precisamos de o fazer.

Acredita então que é mais vantajoso para o Bordéus investir a nível formativo do que fazer grandes transferências?

É preciso atingir um equilíbrio. Mas direi que o Bordéus tinha pouco investimento feito na sua academia e eu creio que há muitas coisas qualitativas em que podemos fazer melhor. É tudo uma questão de termos bons profissionais na organização. Por isso é que recrutámos Souleymane Cissé do Mónaco [Diretor Técnico de Performance] e trouxemos alguém do Benfica. Queremos construir uma academia de topo mundial e acho que vamos conseguir. O talento está lá, mas precisamos da equipa certa para desenvolvê-lo. Temos de investir nas infraestruturas, que é o que estamos a fazer. Quando os pais pensarem onde é que querem que os filhos joguem, queremos que considerem primeiro no Bordéus, antes de todos os outros.

Li numa entrevista sua que considera o Bordéus, neste momento, "uma equipa em transição". Quais são os próximos passos?

Bem, encerrámos agora [no início de setembro] o mercado de transferências e trouxemos alguns jogadores muito bons. Trouxemos o [Laurent] Koscielny do Arsenal, o que foi uma grande movimentação. O facto de alguém do seu calibre juntar-se a uma equipa que ficou em 14º lugar na Liga Francesa, se pensarmos realmente nisso, é porque Laurent Koscielny fez mesmo um investimento connosco no sucesso do clube no futuro. É uma prova da sua visão e da nossa habilidade de explicarmos os nossos planos.

E no que tocou ao restante defeso?

Houve alguns jogadores que gostaríamos de ter contratado e com os quais não conseguimos chegar a acordo, mas no cômputo geral concluo que nós estivemos razoavelmente bem, considerando que só temos o clube há 10 meses. Foi a nossa primeira janela de transferências.

No leque dos jogadores que trouxe para o Bordéus está um que passou pelo futebol português, o Mexer [internacional moçambicano com passagens no Sporting, Olhanense e Nacional].

Sim, foi um deles. Mas também trouxemos um jogador da seleção coreana [Ui-jo Hwang], um jogador da seleção italiana [Raoul Bellanova, internacional sub-20] e outro da Suíça [Loris Benito, que passou pelo Benfica]. Posso dizer que trouxemos vários jogadores de calibre nacional. Estamos também a tentar tornar a equipa mais nova e vamos ver nos próximos meses como estamos e olhar para a janela de transferências de inverno.

Quanto à escolha de treinador, porquê Paulo Sousa?

É um treinador de classe mundial. Bem, a realidade é que Portugal é uma fábrica de talentos, tanto no campo como fora dele. Muitas vezes os grandes treinadores foram grandes jogadores e o Paulo Sousa é caso disso. Recrutar o Paulo foi um enorme investimento por parte do Bordéus e estamos muito contentes por tê-lo connosco.

Tinha noção, antes de contratar Paulo Sousa, de que o Bordéus tem uma certa ligação histórica com jogadores portugueses?

O meu parceiro, Hugo Varela, é português e ele fez um óptimo trabalho ao explicar-me as ligações fortes [do Bordéus] com o vosso país e também me pôs a par do quão forte Portugal é a variados níveis no mundo do futebol. Sabemos que o talento está aí.

Está a par do futebol português?

Não tanto quanto gostaria. Certamente conheço os clubes grandes — dos quais estamos a tentar obter talento (risos) — e sei o quanto Portugal se tem dado bem. O meu problema é que eu giro uma firma de capital privado e a área desportiva é apenas um vértice. Também temos seguros, imobiliário... por isso sou arrastado em várias direções. Mas digo-lhe uma coisa: quanto tenho dúvidas quanto à performance de Portugal, só tenho de perguntar a qualquer um dos meus três filhos, porque eles seguem futebol de perto.

Estamos perante uma fase em que se vê cada vez mais empresários e fundos de investimento a virarem-se para o futebol enquanto área de negócio. Qual pensa ser a razão para esta tendência?

Há um número finito de grandes clubes a comprar. Se pensares nas cinco grandes ligas europeias, estas têm uns 100 clubes, mas só metade deles é que alguém consideraria mesmo comprar. Mas diríamos que o número é 70 e não 50. Temos 70 clubes interessantes a considerar, mas alguns deles não estão à venda — não podes comprar o Real Madrid ou o Barcelona. Então, talvez apenas 30 ou 40 estejam teoricamente à venda. Para estes há um número cada vez maior de bilionários, famílias endinheiradas, investidores institucionais, que compreendem que o desporto é um ótimo investimento a longo prazo e por isso os valores vão continuar a aumentar.

Mas por outro lado, vê-se às vezes os adeptos algo hesitantes e céticos quanto à entrada de investimento externo nos seus clubes. Pensa que estas preocupações são legítimas? Como é que se lida com isto enquanto investidor?

Eu considero que os fãs devem procurar por investidores inteligentes e solidários, venham de onde vierem. Porque, no final de contas, acredito que a maior parte dos adeptos quer ter uma equipa vencedora e que, depois de todo o hype inicial, fiquem menos preocupados quanto a quem detém o clube. É também muito importante que os proprietários se comportem de uma forma que respeite os fãs. É natural que, seja que clube for, os adeptos pensem duas vezes quanto a alguém que venha de fora até que essa pessoa se mostre de confiança.

Ainda em relação ao investimento, também houve uma aposta forte no futebol feminino por parte do Bordéus. Como é que isso se tem processado?

Tem sido ótimo. O grande desafio do futebol feminino, não apenas em França mas pelo mundo, é que os patrocinadores ainda não estão 100% a bordo. Até vermos receitas televisivas e patrocínios a chegarem, esta é uma iniciativa que perderá dinheiro a curto prazo. Nós achamos que é a coisa certa a fazer, pensamos que vai vingar no futuro, a UEFA já tomou medidas para fazer do futebol feminino mais interessante financeiramente, por isso estamos a ver o início de uma onda. Uma das coisas que ouvimos na Soccerex da parte da FPF é o seu investimento no futebol feminino, e por isso não estamos sozinhos em considerar esta uma tendência a longo prazo.

A menção à Soccerex faz-nos recordar que o evento foi organizado aqui em Portugal. Considera que todos os critérios necessários foram cumpridos?

Sem dúvida alguma. Em primeiro lugar, o apoio da Liga, da Federação, da UEFA até à FIFA. Recebemos muito apoio para fazer o evento em Portugal e estamos felizes por estarmos em Oeiras, é um município fantástico. Temos uma parceria de vários anos estabelecida e esperamos continuar em Oeiras.

Na sua declaração na cerimónia de abertura disse que iam ser discutidos alguns dos temas mais urgentes do futebol. Quais é que pensa serem merecedores de maior atenção?

Certamente a questão da reconfiguração das equipas de topo que querem jogar nas competições da UEFA em detrimento de clubes mais pequenos. É um assunto muito sério e que tem de ser encarado.

Está a falar da suposta criação de uma Superliga Europeia?

Sim, toda a gente tem posições diferentes. Eu tenho a minha, mas é necessário haver um fórum como o Soccerex para haver uma troca de opiniões quanto a isso.

Tem organizado estes eventos nos EUA, na Europa e na Ásia, o que é um sinal da globalização da modalidade. Tendo em conta o quanto esta se tem espalhado pelo mundo, quanto mais pensa que o futebol pode crescer?

O céu é o limite. Nós estamos a falar numa tendência, não de três ou quatro anos, mas de 30 ou 40, em que o futebol tem crescido continuamente. Não vai crescer de forma igual pelo mundo, mas enquanto desporto, vai crescer mais rápido do que qualquer outro, particularmente nos EUA e na China.

Esses são ainda dois mercados florescentes.

Sim, e estamos quase no ponto crítico em ambos os mercados. Eu acho que a China está mais avançada que os EUA, porque ainda temos outros três grandes desportos. Como já disse noutras ocasiões, o baseball está em declínio, a NBA e NFL vão se manter bem, mas há espaço para o futebol para se tornar num desporto importante nos EUA.