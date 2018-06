Apesar do defeso ‘agitado’ do clube lisboeta, a dois dias de uma Assembleia Geral que levará os sócios a votar uma possível destituição do presidente, Bruno de Carvalho, os trabalhos arrancaram com normalidade.

Entre as ‘caras novas’ apresentaram-se o central Marcelo (ex-Rio Ave) e o extremo Raphinha (ex-Vitória de Guimarães), num dia em que também regressou Carlos Mané, emprestado nas duas últimas épocas ao Estugarda.

“Tinha saudades do Sporting”, expressou o extremo de 24 anos, que fez toda a formação no clube até ser emprestado aos alemães, onde diz ter evoluído, mas que está de volta ao “clube do coração”.

Na Alemanha, Carlos Mané foi importante na primeira época, em que realizou 20 jogos e marcou seis golos, mas acabou por ser afetado por lesões, que o obrigaram a uma paragem de cerca de oito meses.

“Quando voltar vou dar o meu melhor para defender esta cores, até porque sinto uma enorme fome de jogar futebol. Passar pela Alemanha foi uma boa experiência. Pela primeira vez, cresci longe do país”, disse Carlos Mané, em declarações reproduzidas pelo Sporting.