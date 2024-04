A medida, segundo disse à Lusa fonte do plantel poveiro, prende-se com um protesto pelos três meses de salários em atraso ao grupo de trabalho do histórico emblema da Póvoa de Varzim.

Assim que o árbitro da partida apitou para o início do desafio, os jogadores do Varzim ficaram imóveis no relvado, tendo merecido o respeito do adversário, com o Lusitânia de Lourosa a apenas trocar a bola sem visar a baliza dos poveiros.

O Varzim passa por uma grave crise financeira, que tem precipitado dificuldades no pagamento dos compromissos, nomeadamente com o plantel.

O clube está a ser gerido, desde janeiro, por uma comissão administrativa, depois da demissão da anterior direção, liderada por Edgar Pinho.

Nesta fase de Apuramento de Campeão da Liga 3, o Varzim ocupa o último lugar, com quatro pontos em sete jogos realizados nesta fase.