O sorteio, marcado para as 13:30, conta com 15 equipas da I Liga, sendo que, do primeiro escalão, apenas não estarão presentes Boavista, Estoril Praia e Nacional, que caíram na ronda anterior, perante Varzim, Lusitano de Évora e União de Leiria, respetivamente.

Entre os 32 emblemas que vão conhecer a sua ‘sorte’ estão ainda quatro formações da II Liga, seis da Liga 3 e sete do Campeonato de Portugal, o segundo escalão com mais participantes ainda em prova.

Além da quarta eliminatória, cujos jogos estão agendados para decorrer entre 22 e 25 de novembro, será também sorteado o alinhamento da quinta eliminatória, ou seja os oitavos de final, marcados para dezembro ou janeiro.

O FC Porto é o atual detentor do troféu, depois de, na época passada, ter vencido o Sporting na final da prova ‘rainha’, por 2-1, após prolongamento.

Clubes presentes no sorteio da quarta eliminatória da Taça de Portugal 2024/25:

– I Liga (15): Arouca, AVS, Benfica, Casa Pia, Estrela da Amadora, Famalicão, Farense, FC Porto, Gil Vicente, Moreirense, Rio Ave, Santa Clara, Sporting, Sporting de Braga e Vitória de Guimarães.

– II Liga (4): Alverca, Desportivo de Chaves, Leixões e União de Leiria.

– Liga 3 (6): Amarante, Lusitânia, Oliveira do Hospital, São João de Vêr, Sporting da Covilhã e Varzim.

– Campeonato de Portugal (7): Brito, Cinfães, Elvas, Lusitano de Évora, Rebordosa, Tirsense e Vila Real.