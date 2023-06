O luso, de apenas 20 anos, deu a Portugal o 12.º pódio em Cracóvia2023 na competição de espada, na Tauron Arena, sendo batido por Tulen, vice-campeão da Europa em 2022, na final.

Pelo caminho, bateu o irmão, Filipe Frazão, nos quartos de final, numa caminhada que começou nas ‘poules’ e passou depois por cinco jogos a eliminar antes da luta pelo ouro.

Portugal soma agora 12 pódios em Cracóvia2023, nomeadamente três ouros, seis pratas e três bronzes, além de um outro pódio já assegurado, no ténis de mesa.

A terceira edição dos Jogos Europeus decorre até domingo em Cracóvia e na região polaca de Malopolska, com 30 modalidades no programa e 48 países participantes, entre eles Portugal, que tem uma delegação com mais de duas centenas de atletas.